Basket C/M, Gaw Assi Brindisi conquista la semifinale playoff

Successo per la GAW Assi Basket Brindisi che batte la Virtus Mesagne e vola alle semifinali dei Playoff di Serie C Interregionale. La squadra di Coach Laghezza supera i Gladiatori della Virtus Mesagne nella terza gara dei Playoff. Grande prova di squadra dei ragazzi dell’Assi, che fin dal primo minuto hanno lottato e portato a casa un importante risultato. I brindisini guidati da un super Guido e dal duo Kibildis e Calcagni, a suon di triple e rimbalzi difensivi, davanti ad un folto pubblico di mesagnesi, chiudono gara 3 ed ora guardano alla semifinale contro il Foggia domenica 11 Maggio. Non era una gara facile ma con l’orgoglio che contraddistingue l’Assi ha ottenuto un risultato che riempie di soddisfazioni tutta la società senza mai mollare.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts