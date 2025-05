Basket DR2/M, HS Carovigno vola in finale per promozione in DR1

L’HS Carovigno Basket ha centrato un traguardo storico, conquistando l’accesso alla finalissima per la promozione in DR1 grazie alla vittoria del Girone C del campionato DR2 Puglia.

Dopo aver vinto con autorità gara 1, i rossoblù hanno completato il loro percorso sabato scorso nella tensostruttura CONI di Santa Rosa, superando in rimonta la Pallacanestro Lupa Lecce con una prestazione di carattere e determinazione, nonostante le difficili condizioni ambientali e l’assenza dello squalificato Sandoval.

Sotto di 16 punti nel primo quarto, la squadra guidata da coach Marco Leuzzi ha saputo reagire, andando al riposo in vantaggio e prendendo il controllo del match nel secondo tempo con una difesa aggressiva e scelte lucide nei momenti decisivi.

Protagonista assoluto è stato Lescot con 23 punti, ben supportato da Poska (16), Sanchez (13), Iaia (10) e Guadalupi (8). A referto anche Monna (7), Proto (4) e Piliego (2).

Con questa vittoria, il Carovigno resta imbattuto: 14 successi su 14 in regular season e 4 su 4 nei playoff. Numeri che confermano l’efficacia di un progetto costruito per vincere, grazie al lavoro tecnico dello staff guidato da Leuzzi e alla visione del direttore sportivo Luigi Greco e della dirigenza.

Ora l’attenzione è rivolta alla fase finale del campionato, dove saranno assegnati i due posti per la promozione in DR1. Le squadre qualificate sono HS Carovigno, Foggia Basket, Castellaneta e Noicattaro. Il sorteggio determinerà l’avversaria dei rossoblù in semifinale.

Grande entusiasmo anche da parte del presidente Vincenzo Carlucci, che ha commentato: “Stiamo vivendo qualcosa di incredibile. Il sostegno dei tifosi, anche in trasferta, ci dà la forza per continuare a sognare. Non ci sentiamo arrivati, ma pronti a dare tutto per portare in alto il nome di Carovigno”.

La città è pronta a sostenere la squadra in questo ultimo passo: la promozione è vicina, e il sogno continua.

HS Carovigno Basket: Lescot 23, Poska 16, Sanchez 13, Iaia 10, Guadalupi 8, Monna 7, Proto 4, Piliego 2. Ranieri, Tina, Marraffa, Zito. Coach: Leuzzi – Assistenti: Lococciolo, Menzione.

Pallacanestro Lupa Lecce: Marcianò 21, Cataldo 12, Pinto 11, Zezza 9, De Nunzio 5, Casavola 4, Leopizzi 4, Salerno 1. De Giovanni, Bertero, Schito, Medico.

Parziali: 23-14 / 13-23 / 18-27 / 13-19

