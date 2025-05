Basket A2/M, playoff: scatta la vendita per Brindisi-Rimini

La Valtur Brindisi si prepara a tornare sul parquet del PalaPentassuglia per gara 3 dei quarti di finale playoff di Serie A2, in programma venerdì 16 maggio alle ore 20:30 contro la RivieraBanca Rimini. Dopo le vittorie in trasferta contro Avellino e Verona, la squadra biancoazzurra potrà contare sul sostegno del proprio pubblico per tentare un nuovo successo.

La società ha annunciato l’apertura della prelazione per gli abbonati alla stagione 2024/2025, che potranno acquistare il proprio biglietto a prezzo ridotto dalle ore 17:00 di lunedì 5 maggio fino alle ore 20:00 di giovedì 8 maggio. Dopo questa scadenza, i posti non confermati torneranno disponibili per la vendita libera, con la decadenza automatica del diritto di prelazione.

I biglietti saranno acquistabili presso il New Basket Store di Corso Garibaldi 29 (aperto dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:45 alle 20:15), tramite tutti i punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale e online sul sito www.vivaticket.it. Per la prelazione, è necessario selezionare la voce dedicata all’evento e inserire il codice riportato sul retro della tessera stagionale. Per qualsiasi informazione, è possibile scrivere a store@newbasketbrindisi.it oppure chiamare lo 0831/574010.

Parallelamente alla prelazione, prenderà il via anche la vendita libera dei tagliandi per i posti disponibili. Questa modalità sarà attiva anch’essa da lunedì 5 maggio alle ore 17:00 e resterà aperta fino all’inizio della partita. I biglietti saranno acquistabili anche al botteghino del Pala Elio, che aprirà 90 minuti prima della palla a due.

Si ricorda che gli acquisti effettuati online e presso i punti vendita autorizzati prevedono un costo aggiuntivo di prevendita pari a €1,50. Gli abbonati tramite club di tifo organizzato dovranno rivolgersi esclusivamente al New Basket Store per usufruire della prelazione sul proprio posto.

