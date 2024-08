Basket B2/M: Lions Bisceglie: Colombo in regia, Okiljevic sotto canestro

La società nerazzurra dei Lions Bisceglie ha annunciato l’ingaggio di due giocatori di rilievo per la prossima stagione.

Luca Colombo: giovane talento alla regia

Luca Colombo, un playmaker versatile di 186 cm per 77 kg, si unisce ai Lions Bisceglie. Cresciuto nei prestigiosi settori giovanili di Olimpia Milano e Virtus Bologna, Colombo ha debuttato a livello senior con San Vendemiano in Serie B, segnando una media di 3 punti in 12 minuti di gioco. Successivamente, nella stagione 2023-2024, ha contribuito alla salvezza della Cestistica San Severo con 4 punti in media sempre in 12 minuti di impiego. Colombo, che compirà 21 anni il prossimo 28 settembre, è pronto a mettere in evidenza le sue capacità nel competitivo campionato di Serie B2. «Sono felice e pronto per questa nuova stagione a Bisceglie, mi impegnerò al massimo per dare un contributo concreto alla squadra», ha dichiarato il giovane talento. Ottimo tiratore e passatore, Colombo è stato scelto per la sua capacità di combinare esperienza e energia giovanile.

Zdravko Okiljevic: forza ed esperienza sotto canestro

Zdravko Okiljevic, ala forte di 202 cm per 96 kg, è l’altro nuovo acquisto dei Lions Bisceglie. Nato il 13 ottobre 2001 a Niksic, Montenegro, Okiljevic ha maturato esperienze significative nei vivai di KK Montenegro e Buducnost Podgorica, partecipando anche ai Mondiali Under 17 in Cina. In Italia, ha giocato in A2 con l’Orlandina e in Serie B con Lucca, Ozzano, Olginate, Real Sebastiani Rieti e Pielle Livorno. Nell’ultima stagione, a Piombino, ha registrato 5.1 punti, il 39% nel tiro da tre e 4.3 rimbalzi in media, contribuendo al raggiungimento dei playoff di B Nazionale. Veloce e con un buon senso del rimbalzo, Okiljevic sarà un punto di riferimento per il team sotto canestro. «Sono particolarmente felice della chiamata ricevuta dai Lions Bisceglie e non vedo l’ora di iniziare questa stagione, pronto a dare il massimo. Dobbiamo lavorare tanto per crescere come squadra, fare gruppo, divertirci e divertire soprattutto i nostri tifosi», ha dichiarato l’ala montenegrina.

Il roster dei Lions Bisceglie

Il roster a disposizione di coach Fabio Saputo e dell’assistente Vincenzo Virgallita include, al momento, i confermati Rodriguez e Dip e i nuovi volti El Agbani, Colombo e Okiljevic.

