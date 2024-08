Volley B1/F, Bisceglie annuncia l’ottavo acquisto: Gidere Luna Ba

La Star Volley Bisceglie ha ufficializzato l’ottavo ingaggio: l’opposto umbro Gidere Luna Ba, classe 2002 che compirà 22 anni il 31 agosto. Di origini senegalesi da parte di padre, Luna Ba è cresciuta nel settore giovanile di Terni. Ha debuttato a livello senior in B2 con la squadra di Calerno, successivamente ha giocato in B1 con il Trevi Volley di Perugia. Nell’ultima stagione si è divisa tra Crotone, in B1, e Pallavolo Cerignola in B2.

“Sono grata per l’opportunità che mi sta offrendo la Star Volley. Mi hanno subito convinto l’amore e la passione di staff e dirigenza: è meraviglioso far parte di una realtà così ben organizzata – ha dichiarato Luna Ba -. Darò il massimo per la mia nuova squadra e non vedo l’ora di entrare in contatto con l’ambiente biscegliese”.

Il roster della Star Volley Bisceglie comprende attualmente le riconfermate Valentina Civardi e Martina Quarto, oltre ai nuovi acquisti Benedetta Cometti, Nicol Del Federico, Ashley Adubea, Jessica Panucci, Viola Torre e Gidere Luna Ba. Il gruppo, guidato dal tecnico Marco Breviglieri, inizierà il lavoro precampionato il 1° settembre. Il campionato di B1 prenderà il via sabato 12 ottobre.

