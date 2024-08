Basket B2/M, Mykolas Maciulis nuovo play della Virtus Molfetta

Non si ferma la campagna acquisti della DAI Optical Virtus Basket Molfetta mirata all’allestimento del roster che si riunirà nelle prossime settimane agli ordini di coach Enrico Fabbri per iniziare la preparazione in vista del Campionato di B Interregionale 2024/2025.

La dirigenza biancoazzurra ha messo a segno l’ennesimo colpo di mercato. Nazionalità lituana, alto 187 cm per 89 kg di peso: lui è Mykolas Maciulis, classe 2005, tra i migliori giovani talentuosi visionati dalla Virtus. Il nuovo Play biancoazzurro ha chiuso la passata stagione con una media importante: 9,3 punti realizzati con la maglia della BC Ezerunas nella RKL, ovvero la terza lega nazionale lituana.

La scelta sul giovanissimo talento lituano è ricaduta grazie alle sue qualità mostrate: imprevedibilità in attacco e solidità in difesa. Maciulis andrà a completare il reparto di esterni a disposizione del nuovo tecnico toscano. Il perfezionamento dell’acquisto del diciannovenne lituano è stato possibile grazie alla lungimiranza e all’affidabilità del gruppo AB Sport Management.

Quello di Mykolas Maciulis è un inserimento che ha trovato la piena soddisfazione del Club Manager Damiano Mezzina che, a margine dell’ufficializzazione dell’operazione, ha affermato: «Parliamo di un giovane e ambizioso talento lituano, ovvero l’ulteriore prova della lungimiranza con la quale la società del presidente Bellifemine si sta muovendo sul mercato, sempre alla ricerca dei migliori giovani giocatori, nel solco del nuovo progetto tecnico intrapreso». Mykolas Maciulis disputerà il prossimo campionato indossando la maglia numero 4.

