Basket B2/M, Dinamo Brindisi: biennale per Alfonso Di Ianni

La Dinamo Basket Brindisi ha annunciato il ritorno di Alfonso Di Ianni, che ha firmato un biennale. Dopo una stagione trionfale in Serie B Interregionale nel 2022/2023, Di Ianni, ala di 203 cm nata a Torremaggiore (Foggia) nel 1997, torna a indossare la maglia della Dinamo, portando con sé una vasta esperienza e numerosi successi.

Di Ianni, che ha iniziato la carriera in A2 con Latina a soli 16 anni, ha dimostrato fin da giovane un talento evidente e una determinazione straordinaria. La sua carriera è stata segnata da importanti esperienze in B, C e D, dove ha sempre giocato un ruolo da protagonista, contribuendo alla conquista di vari campionati.

Nel 2022-2023, Di Ianni ha ottenuto tre promozioni consecutive: dalla C Silver alla B Interregionale con Lucera e poi con la Dinamo, confermando valore e capacità di fare la differenza. Il suo ritorno rappresenta un rinforzo significativo e un chiaro segnale della volontà del club di puntare su giocatori di alto profilo.

Nonostante le offerte provenienti da squadre prestigiose, Di Ianni ha scelto Brindisi per il suo legame speciale con la città e il progetto sportivo della Dinamo. “Sono felicissimo di tornare, qui ho vissuto un bellissimo e vincente finale di stagione due anni fa. Non vedo l’ora di riabbracciare tifosi, compagni e staff. Siamo pronti a lavorare duramente per ottenere nuove soddisfazioni insieme”, ha dichiarato Di Ianni.

Max Di Santo, procuratore dell’atleta, ha sottolineato che la scelta della Dinamo Basket Brindisi è stata motivata dal desiderio di Di Ianni di tornare in un ambiente che aveva già apprezzato per la serietà e la qualità della società.

Dario Recchia, GM della Dinamo, ha espresso grande soddisfazione per il ritorno di Di Ianni: “Alfonso è un giocatore di livello con un curriculum impressionante. Con questo notevole innesto, la Dinamo chiude il mercato dei senior e presto presenterà gli ultimi under che completeranno il roster”.

