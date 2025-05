Don Nicola D’Onghia: revocati domiciliari, resta obbligo di dimora

Morte Fabiana Chiarappa: pur confermando i gravi indizi a carico del parroco, il Riesame ha accolto il ricorso

Il Tribunale del Riesame di Bari ha disposto la revoca degli arresti domiciliari per don Nicola D’Onghia, il parroco accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso in relazione alla morte della 32enne Fabiana Chiarappa, avvenuta la sera del 2 aprile scorso.

I giudici, pur confermando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, hanno accolto il ricorso presentato giovedì scorso dai suoi legali, Federico Straziota e Vita Mansueto dello Studio Polis, sostituendo la misura con l’obbligo di dimora nel Comune di Noci (Bari).

Don D’Onghia, pertanto, non potrà fare ritorno alla chiesa di San Giovanni Battista di Turi, dove esercitava la funzione di parroco.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la sera del 2 aprile, intorno alle ore 20:30, Fabiana Chiarappa avrebbe perso il controllo della sua moto Suzuki, finendo sull’asfalto. Poco dopo, sarebbe stata travolta dal veicolo guidato da don D’Onghia, che però non si sarebbe fermato a prestare soccorso.

Il sacerdote ha dichiarato di non essersi reso conto di aver investito una persona, pensando piuttosto di aver urtato una pietra. Solo in seguito, durante una sosta in una stazione di servizio, avrebbe controllato i danni al veicolo.

L’inchiesta resta aperta, con il parroco indagato per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso.

