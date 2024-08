Basket C/M, Matteo Valente si unisce alla GAW Assi Brindisi

La GAW Assi Brindisi è orgogliosa di annunciare l’ingresso di Matteo Valente nel roster della squadra che parteciperà al campionato di Serie C interregionale. Il giovane play/guardia, classe 2007 e proveniente dalla Valtur Brindisi, indosserà la maglia numero 13.

Questo ingaggio rappresenta un passo importante nella collaborazione tra la GAW Assi Brindisi e la NBB Valtur. Matteo, già aggregato al gruppo della prima squadra in Serie A2, avrà un ruolo cruciale anche nel campionato U19 DNG, sotto la guida di coach Laghezza.

Valente, cresciuto nelle giovanili della Lions Basket Bisceglie, ha già maturato esperienze significative. Nella stagione 2022-2023 ha esordito in Serie C Silver con il Barletta Basket, collezionando 25 presenze. Successivamente, si è trasferito a Brindisi per rinforzare le giovanili della Happy Casa, dove si è allenato anche con la prima squadra.

Nella scorsa stagione, Matteo è stato protagonista nel campionato U17M Eccellenza, contribuendo alla vittoria sia della fase regionale che di quella successiva.

