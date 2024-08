Basket, ripetersi è la vera sfida della Polisportiva Bozzano

Vincere è difficile, ripetersi lo è ancora di più. Ma, in questa stagione sportiva, la Polisportiva Bozzano Brindisi, comincerà guardando tutti dall’alto, forte del titolo regionale Under14 conquistato a giugno al Palamelfi, e l’ottimo risultato conseguito dall’Under1 3 nel concentramento pugliese.

Adesso, con un anno di esperienza in più, la rinnovata dirigenza biancazzurra ha deciso di puntare sul florido settore giovanile e divenire il punto di riferimento per molte società del circondario salentino: “Abbiamo posto in essere importanti collaborazioni professionali che consentiranno a molte ragazze di cimentarsi contro le migliori squadre pugliesi – afferma il presidente Antonio Manfreda -. Ringrazio le società Volorosa Basket Brindisi, Gymnasium San Pancrazio e la Pallacanestro Salerno, società di Serie A2 con la quale siamo onorati di collaborare attivamente e dove militano due ragazze cresciute cestisticamente con noi, quali Alessia Vitali e Marta Perugino. Il nostro progetto è proprio quello di porre una rete di collaborazioni per valorizzare il meglio del basket femminile e dare prospettive di crescita verso il professionismo per molte ragazze che hanno modo di mettersi in luce con i nostri colori”.

Ai nastri di partenza, per l’imminente stagione agonistica, ci saranno solo due formazioni di punta, entrambe allenate dall’esperta e vincente coach Rosaria Balsamo. L’Under14 che, praticamente, è la vecchia Under13 con un bagaglio di esperienza non indifferente, e l’Under15 formata dal magnifico blocco di ragazze che hanno compiuto l’impresa di vincere il campionato regionale battendo squadroni blasonati come Angiulli Bari e Basket Lecce.

A dimostrazione della grande attenzione verso il progetto biancazzurro, si confermano gli arrivi di Matilde De Lorenzis (classe 2010) ed Elena Margiotta (classe 2011) rispettivamente da Pallacanestro Lupa Lecce e Scuola Basket Lecce, ma non si escludono altri colpi di mercato, perché ormai entrare nei roster biancazzurri, significa avere visibilità e attenzione degli addetti ai lavori e osservatori nazionali.

I campionati federali cominceranno a metà ottobre, e in attesa delle partecipanti e calendario, per la Polisportiva Bozzano Brindisi ci sarà una prestigiosa occasione per entrare nella storia. Infatti, dal 6 all’8 settembre prossimo, un gruppo di ragazze biancazzurre sarà impegnato nelle finali nazionali U14 FIP di basket “3 x 3” in programma sul litorale di Lignano Sabbiadoro.

La Polisportiva Bozzano Brindisi, infatti, ha strappato il pass per la fase nazionale a suon di vittorie e belle prestazioni, dapprima nel concentramento regionale e poi in quello interregionale. Ginevra Marinelli, Helena Lafuenti, Giorgia Zocco e Aurora De Giorgio contenderanno il titolo nazionale agli squadroni del Centro Nord, e i pronostici (al netto dell’emozione, delle condizioni ambientali e altri fattori esterni) assegnano buone possibilità di vittoria dello scudetto: “E’ stata, quella conclusa, una stagione indimenticabile – afferma Rosaria Balsamo -. La vittoria del campionato regionale Under14 condita da due prestazioni perfette, l’ottimo cammino della Under13 nonostante le ragazze fossero insieme solo da qualche mese, e la qualificazione alla fase finale del campionato federale 3×3 sono una certificazione che si sono poste le basi per un futuro fatto di crescita professionale e sociale, sul campo e soprattutto fuori. Ma non è tempo di guardare al passato, il difficile è ripetersi”.

Le due formazioni biancazzurre giocheranno le gare interne al PalaMelfi di via Ruta, e inizieranno la preparazione precampionato agli ordini della coach e del nuovo preparatore atletico Matteo Martinesi a metà settembre.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author