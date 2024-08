Basket C/M, NM Corato: due giovani talenti completano prima squadra

Il mosaico a disposizione di coach Gargano si arricchisce di due nuove tessere di grande valore: Antonio Pecorelli e Alessandro Cannillo, entrambi giovani promesse coratine, sono stati promossi alla prima squadra della NMC, che si prepara ad affrontare il campionato di Serie C Interregionale.

Antonio Pecorelli, classe 2009, è un’ala piccola di 194 cm, considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile biancoblu. Le sue convocazioni nella Selezione Regionale Puglia confermano il suo talento. Con una combinazione di forza sotto canestro e precisione al tiro, Antonio promette di essere una presenza decisiva in campo.

Alessandro Cannillo, nato nel 2007, è un playmaker di 180 cm con una grande abilità nel ball handling e nel creare occasioni per i compagni. Conosciuto come il “Nico Mannion” coratino, grazie al suo stile di gioco e ai suoi caratteristici capelli rossi, Alessandro ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per brillare.

Per la stagione 2024/2025, Pecorelli e Cannillo indosseranno rispettivamente le maglie n.77 e n.34, pronti a dare il loro contributo alla squadra maggiore.

