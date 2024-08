Basket B2/M, CJ Taranto: nuovo corso riparte da Gianluca Salerno

Il CJ Basket Taranto ha ufficializzato il tesseramento di Gianluca Salerno. Il play tarantino è il primo tassello della squadra che tra un mese giocherà il campionato di Serie B Interregionale maschile 2024/25.

Tutto pronto, quindi, per il Gianluca Salerno ter! Per la terza volta in carriera, il play dei due mari torna a vestire la casacca rossoblu del CJ Basket Taranto. Più di una seconda pelle per l’eterno ragazzo del basket tarantino che, nato l’8 novembre del 1993 e dopo gli esordi con la Libertas a soli 17 anni e una prima esperienza con Castellaneta, è arrivato all’allora CUS Jonico nella stagione 2012/13 in Serie C Nazionale in quella squadra di tutti tarantini o quasi che conquistò la B.

La sua prima esperienza in rossoblu dura tre stagioni con medie sempre ottime. Gianluca resta poi a Taranto ma cambia sponda andando a rinforzare i “cugini” della Santa Rita, anche qui una parentesi a Castellaneta, e quindi il ritorno a Taranto, stagione 2019/20, per un’altra bella cavalcata da protagonista interrotta dal covid e dallo stop ai campionati. Le strade tra Salerno e il CJ si dividono nuovamente, Gianluca torna alla Santa Rita, la scorsa stagione a Mesagne quindi il richiamo del destino e della casacca rossoblu. A raccontarlo è lui stesso.

Gianluca, come è nata la tua terza venuta al CJ Basket Taranto?

“Da un semplice messaggio del vicepresidente Roberto Conversano: mi chiedeva la disponibilità nel ripartire dalla B Interregionale. Rimasto sempre in ottimi rapporti con l’ambiente e tutta la famiglia del CJ, l’unica cosa che mi sono sentito di rispondergli è stata ‘ok ci sono!’”.

Che emozione provi, dopo tanti anni. a vestire ancora la maglia con i colori della tua città?

“È una sensazione particolare: carica, ma è una responsabilità maggiore. Lo sarà ancor di più considerato che per età dovrò necessariamente essere un punto di riferimento per il gruppo di giovani che si andrà costituendo e che sarà l’anima della squadra”.

Farai da chioccia a tanti giovani, che Salerno sarà e che CJ sta nascendo?

“Vuol dire che invecchio (sorride, ndr). Con il solito impegno mi metterò a servizio di squadra e staff offrendo l’esperienza accumulata in questi anni. Saremo un mix e sono fiducioso che andando tutti nella stessa direzione potremmo divertirci e far divertire il pubblico che spero ci sosterrà numerosi”.

