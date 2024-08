Basket B2/M, Lions Bisceglie lavora al PalaDisfida di Barletta

Il primo atto è andato in scena lunedì pomeriggio al PalaCosmai, con i test fisici ed un breve allenamento al termine dei quali la squadra e lo staff tecnico hanno incontrato i tifosi nel tradizionale appuntamento promosso da diversi anni in occasione del raduno.

Non si è voluto rinunciare alla piacevole consuetudine dell’abbraccio iniziale, in casa Lions Bisceglie, nemmeno nel momento di apertura della preseason 2024-2025 che si svilupperà, inevitabilmente, lontano dal PalaDolmen. L’indisponibilità della casa storica del basket biscegliese, ci si augura quanto più ridotta possibile nei tempi, ha costretto la dirigenza ad agire per individuare un impianto adeguato alle esigenze del gruppo affidato a coach Fabio Saputo, che parteciperà al campionato di Serie B2. Martedì, in mattinata, si è tenuto il primo allenamento sul parquet del PalaDisfida di Barletta, splendida struttura nella quale i nerazzurri avranno modo di lavorare in queste settimane.

Il presidente Nicola Papagni, a nome di tutte le componenti della società, ha espresso viva gratitudine all’amministrazione comunale barlettana, al sindaco Mino Cannito ed in particolare all’assessore allo sport Marcello De Gennaro, che è anche referente di Sport e Salute per la Bat,per la preziosa collaborazione, per l’ospitalità fornita ma soprattutto per l’empatia mostrata nel recepire le necessità dei Lions Bisceglie. La squadra sarà in sala pesi negli spazi della palestra Elite Club di Bisceglie: dopo il primo appuntamento di martedì pomeriggio ne seguirà un altro giovedì, sempre in orari pomeridiani.

La scansione quotidiana di allenamenti mattutini a Barletta sarà interrotta solo domenica 1° settembre per una giornata di riposo. Quasi definito, intanto, il programma dei test che si aprirà con l’interessante sfida in programma mercoledì 4 settembre al PalaPoli di Molfetta con la Pallacanestro Ruvo. Tutti gli appuntamenti saranno annunciati a stretto giro.

