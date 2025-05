Il Parco delle Dune costiere approda alla Biennale

BARI – Il Parco regionale naturale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, nel Brindisino, alla 19esima Biennale di Architettura di Venezia con il progetto artistico e relazionale “Pianura Liquida” di Jasmine Pignatelli. L’artista, sostenuta dal direttivo del Parco delle dune, ha risposto alla call for visions and projects lanciata dal Padiglione Italia che porta il titolo Terrae Aquae. Si tratta dell’intervento artistico pensato per l’area di accoglienza “La Casa del mare” all’interno del Parco naturale regionale Dune costiere e sarà parte del Padiglione Italia a cura di Guendalina Salimei, fino al 28 novembre 2025 nello spazio Tese delle Vergini, Arsenale – Venezia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author