Basket B2/M, CJ Taranto: Giovanni Guida assistant coach

Giovanni Guida entra a far parte dello staff tecnico della prima squadra del CJ Basket Taranto con il ruolo di assistant coach di William Orlando nel campionato di Serie B Interregionale maschile 2024/25.

Nato il 31/12/1975 a Taranto, Giovanni Guida da oramai diversi anni è un punto di riferimento dello staff tecnico della Virtus Taranto Support_O dove ha svolto il ruolo di assistente allenatore in diverse compagini sia femminili che maschili con il fregio della vittoria del campionato under 13 femminile 3 anni fa.

Giovanni Guida, come è arrivata la chiamata del CJ Basket Taranto, che opportunità è per te?

Una chiamata che mi onora innanzitutto, un po’ inattesa certamente. Mi ha contattato il ds Salvatore Massari, che conosco da una vita. ne abbiamo parlato, una graditissima sorpresa, per un attimo ho pensato che Salva fosse pazzo (sorride, ndr). Scherzi a parte è una grossa esperienza e possibilità di crescita. Ringrazio il presidente Cosenza e il vicepresidente Conversano per questa chance. Ma anche tutta la famiglia Virtus/Support_O. Voglio mettermi a disposizione del CJ, di coach Orlando e della squadra.

Come ti definiresti da allenatore?

Mi piace mettermi a disposizione dei ragazzi, fare gruppo con la squadra, tutti a remare per lo stesso obiettivo. Sarà un campionato molto difficile e competitivo e solo restando uniti potremo fare bene.

Facendo parte dello staff Virtus avrai sicuramente parlato con coach Orlando, cosa vi siete detti?

Con William ci conosciamo da tempo, c’è un rapporto oramai quotidiano proprio per la nostra esperienza comune alla Virtus. Con lui siamo in perfetta sintonia, abbiamo già condiviso delle idee, stando con lui poi in questa avventura sicuramente potrò migliorare anche io vista la sua grande esperienza cestistica.

