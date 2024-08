Basket C/M, Clean Up Molfetta sceglie linea verde e riparte da Sasso

La volontà della Clean Up Molfetta di puntare sui giovani si rafforza giorno dopo giorno in queste settimane di mercato. Perché oltre all’esperienza di giocatori come Ippedico, Infante, Chiriatti e Didonna e ai nuovi arrivi di Delmas, Mezzina e Korasteljov, il club biancorosso ha deciso di rinforzare il roster promuovendo in via definitiva Anselmo Maria Sasso.

Classe ’07, il play-maker entrerà ufficialmente a far parte della prima squadra di coach Gesmundo ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie C interregionale dopo la trafila con i Ballers con cui ha vinto tutto: campionato under 17, Coppa Puglia e campionato under 19 Silver.

«La scorsa è stata la mia prima esperienza in un campionato senior – ha affermato Sasso -, sento di essere migliorato molto grazie alla supervisione di coach Gesmundo e all’aiuto dei senior in cabina di regia che mi hanno potuto instradare».

Sasso, dunque, sarà ancora una volta in biancorosso «per la fiducia riposta in me da parte della società, per continuare a crescere in un campionato che si prospetta di alto livello e per mettere in mostra le mie capacità», ha detto. L’obiettivo di squadra sarà quello di «toglierci quante più soddisfazioni possibili», mentre come obiettivi individuali «avendo lavorato duro per tutta l’estate non vedo l’ora di continuare ad impegnarmi – ha concluso Sasso – per guadagnare minuti in campo e per mettermi a disposizione della squadra».

