Basket, rinnovo partnership tra Dinamo Brindisi e Aurora Brindisi

La Dinamo Brindisi e l’Aurora Brindisi hanno annunciato il rinnovo della loro collaborazione, siglata lo scorso anno, che ha già dimostrato il suo valore nella crescita dei giovani talenti del territorio. Questa partnership, nata per coltivare i futuri protagonisti del basket brindisino, si rafforza ulteriormente, offrendo ai giovani atleti un percorso formativo d’eccellenza.

Le due società continueranno a lavorare in sinergia per garantire ai giocatori dell’Aurora una preparazione di alto livello, con l’obiettivo di farli crescere all’interno delle giovanili e prepararli a competere nei campionati senior, vestendo un giorno la maglia della Dinamo Brindisi.

Grazie a questo accordo, i giovani atleti potranno accedere a risorse condivise, programmi di allenamento mirati e uno staff tecnico altamente qualificato. Il principale obiettivo rimane quello di sviluppare talenti che possano emergere e raggiungere i vertici del basket nazionale, contribuendo al successo del movimento cestistico brindisino.

Dario Recchia, General Manager della Dinamo Brindisi, ha espresso grande soddisfazione per il proseguimento dell’accordo: “Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, siamo pronti a migliorare ulteriormente questa collaborazione. Vogliamo offrire ai giovani del territorio un’opportunità unica di crescita in uno dei migliori centri di formazione italiani e permettere loro di competere in un campionato di alto livello come la Serie B Interregionale. Un ringraziamento speciale va ai nostri dirigenti e agli staff tecnici, che hanno lavorato duramente per pianificare questa stagione, così come al General Manager dell’Aurora, Fabio Spagnolo, il cui supporto è essenziale per la riuscita del progetto”.

Anche Fabio Spagnolo ha sottolineato l’importanza di questa partnership: “Siamo lieti di continuare il progetto Dinamo-Aurora. Lavoriamo con dedizione per offrire ai nostri atleti le migliori opportunità di crescita, sia umana che sportiva. Questa collaborazione strategica ci consente di preparare i nostri giovani per il contesto competitivo dei campionati senior, in un progetto che guarda al futuro con ambizione e visione.”

Con il rinnovo di questa collaborazione, Dinamo Brindisi e Aurora Brindisi ribadiscono il loro impegno nel costruire un vivaio solido e competitivo, in grado di formare i protagonisti del basket di domani.

