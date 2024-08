Basket B/M, colpo Talos Ruvo: arriva il talento Stefano Conte

Operazione di mercato brillante per la Crifo Wines Ruvo di Puglia, che grazie all’impegno instancabile del direttore sportivo Campanale e di tutto lo staff tecnico, aggiunge un’altra preziosa pedina al mosaico biancoblù. Si tratta del giovane e promettente Stefano Conte, guardia tiratrice proveniente dal Derthona Basket Lab, pronto a portare nuova energia alla squadra guidata da coach Rajola.

Nato ad Anzio nel 2005, Conte è uno dei volti emergenti della pallacanestro giovanile italiana. Convocato nella Nazionale Under 18 di coach Capobianco, si è già messo in luce come vice campione d’Italia Under 19 con il Derthona, dopo una finale combattuta contro Milano. Inoltre, il giovane talento ha dimostrato di essere pronto per la pallacanestro senior, segnando una media di 15,5 punti a partita in Serie B2 con il Derthona Basket Lab e 15,8 punti nel campionato Under 19 d’Eccellenza.

Dal punto di vista tecnico, Conte è noto per il suo tiro dalla distanza e per la capacità di coinvolgere i compagni nei giochi a due, creando spazi e opportunità sia per sé che per la squadra. Tatticamente intelligente, si distingue per il sacrificio e la dedizione, sia in attacco che in difesa, adattandosi alle diverse situazioni di gioco.

“Sono felicissimo di entrare a far parte di una squadra con ambizioni così alte e un roster molto competitivo. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e dare il massimo per raggiungere insieme i più grandi traguardi. Sarà una stagione lunga e difficile, ma estremamente stimolante. Speriamo di migliorare i già eccellenti risultati dello scorso anno e iniziare a toglierci delle soddisfazioni già dalla Supercoppa a Livorno”, ha dichiarato Conte nelle sue prime parole da giocatore del Ruvo.

Con l’arrivo di Conte e l’apporto dei giovani della DR1, la Crifo Wines Ruvo di Puglia chiude il suo roster per la stagione 2024/25. Una squadra costruita per puntare in alto e regalare alla città di Ruvo una stagione da ricordare.

