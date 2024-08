Basket B2/M, Georgi Sirakov nuovo capitano della Virtus Molfetta

E’ probabilmente l’annuncio più atteso e sentito dalla tifoseria biancoazzurra. Una riconferma condivisa tanto dalla società quanto dallo stesso atleta. Un professionista, capace di dimostrare nelle ultime due stagioni in Virtus il suo grande attaccamento alla maglia.

Ed è così che molto presto tutta la tifoseria del Pala Poli potrà tornare ad abbracciare Georgi Sirakov con cui la DAI Optical Virtus Basket Molfetta è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo per la terza stagione consecutiva. Per il giocatore bulgaro, classe 1992, non si tratta soltanto di una riconferma, ma di una scelta fatta con il cuore e con la consapevolezza di poter dare ancora tanto per la causa biancoazzurra.

Sarà proprio lui il nuovo capitano della Virtus Basket Molfetta grazie al suo carisma e alla sua grande professionalità dentro e fuori dal campo. E’ un giocatore che non ha bisogno di tante presentazioni, ma è giusto ricordare i suoi 15.2 di media punti a partita conseguiti durante l’ultima stagione in serie B Interregionale con la maglia Virtus. Alto 185 centimetri, riveste il ruolo di Guardia.

Nel corso della sua carriera ha calcato parquet importanti: dalla serie A1 alla B nazionale, lasciando un segno importante ed indelebile proprio a Molfetta la scorsa stagione in B Interregionale. «E’ un onore per me, a nome di tutta la dirigenza, poter annunciare che Georgi sarà ancora un giocatore della Virtus Basket Molfetta indossando anche la fascia di capitano. Con lui c’è stato un accordo lampo, nato solo negli ultimi due giorni e concretizzatosi con tanta naturalezza e facilità, dettata da quel legame che unisce l’atleta alla nostra città e a questa maglia. Sarà un piacere condividere con lui tutti i momenti che ci accompagneranno per l’intera prossima stagione, durante la quale sarà sicuramente il punto di riferimento per il giovane roster allestito», ha commentato il Club Manager Damiano Mezzina. Il nuovo capitano della DAI Optical continuerà ad indossare la maglia numero 91.

