Basket C/M, NM Corato: linea verde con Nobelli, De Giglio e Ranieri

Continua la campagna di rafforzamento della Nuova Matteotti Corato che, per la stagione 2024/2025, sta allestendo un roster altamente qualitativo e competitivo che coniuga alla perfezione da un lato l’esperienza e il carisma dei senior e dall’altro il talento e quella ventata di freschezza e sregolatezza tipica degli under.

E proprio seguendo questa filosofia, la società biancoblu ha messo a segno altri tre colpi di prospettiva: si tratta dei classe 2006 Luca Nobelli, Ivan De Giglio e Vittorio Ranieri.

Classe 2006, 178 cm, Luca Nobelli può interpretare perfettamente il doppio ruolo di play e guardia. Cresciuto nel settore giovanile della Mar.Lu Basket e dello Sporting Bitonto con cui si aggiudica il campionato U15, Luca si trasferisce al Cus Bari dove brucia le tappe esordendo tra i “grandi” a soli 16 anni e dove mette in mostra nei campionati U17 Eccellenza e U19 le sue abilità di difensore asfissiante e di rubapalloni in stile Arsenio Lupin.

Il 18enne Ivan De Giglio è una guardia che con i suoi 192 cm ha fatto faville nel settore giovanile dello Sporting Bitonto, prima di trasferirsi al Cus Bari dove continua il suo strepitoso percorso di maturazione che gli consente di essere aggregato in pianta stabile al roster della prima squadra in Serie C e poi in Divisione Regionale 1, mettendo a referto addirittura un high score di 17 punti con la Pall.Fiore di Puglia Ruvo nel match dello scorso 17 febbraio.

Classe 2006, Vittorio Ranieri è un’ala grande/pivot moderno che, nonostante i suoi imponenti 197 cm di altezza, sa abbinare magicamente il gioco perimetrale allo strapotere sotto canestro. Anche Vittorio ha percorso le stesse orme dei suoi compagni di squadra Luca e Ivan e ha esordito in prima squadra con il Cus Bari a 16 anni.

Per la stagione 2024/2025, Luca, Ivan e Vittorio hanno scelto rispettivamente il 10, il 12 e il 6 come numeri di maglia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author