Questura Bat, Messa di Precetto e consegna Uova Pasquali

In occasione dell’approssimarsi delle festività pasquali, come consuetudine Don Piero D’ALBA, Cappellano della Polizia di Stato, ha celebrato presso la Cappella della Questura di Andria una messa di Precetto, alla presenza del Questore Dott. Alfredo Fabbrocini, dei Dirigenti, Funzionari e personale degli uffici di Via dell’Indipendenza, dei rappresentanti delle sedi ANPS provinciali e dei familiari dei Caduti della Polizia di Stato.

Alla funzione religiosa erano presenti anche i Poliziotti ed i familiari assistiti dal Piano “Marco Valerio” del Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato, ai quali il Capo della Polizia, per il tramite del Questore della sesta provincia pugliese, ha rinnovato il proprio impegno di vicinanza e solidarietà, facendo loro pervenire un tradizionale Uovo Pasquale della storica fabbrica di cioccolato “MAJANI” di Bologna.

Il Questore, nel consegnare il dono ai due colleghi e le loro famiglie, ha augurato una Santa Pasqua a tutti i presenti, felice di dare un momento di serenità a chi, nel quotidiano impegno come genitore, riesce comunque a conciliare il servizio con le esigenze familiari.

