Basket A2/M, debutto festoso a Santa Caterina per Hdl Nardò

Santa Caterina ha accolto con entusiasmo l’Hdl Nardò Basket, in un evento che ha riunito centinaia di tifosi ansiosi di “abbracciare” vecchi e nuovi volti della squadra granata. È stata l’occasione per la presentazione ufficiale non solo dei giocatori e dello staff tecnico, ma di tutti coloro che lavorano dietro le quinte del club, dal management ai professionisti della comunicazione, dai medici ai responsabili della logistica. Una serata che ha reso tangibile l’emozione della ripartenza e l’ottimismo per la nuova stagione, alla vigilia della quarta partecipazione consecutiva del “Toro” al campionato di Serie A2.

La conduzione brillante dei giornalisti Raffaele Pappadà e Annalisa Quaranta, arricchita dalle incursioni comiche dei The Lesionati (Giampaolo Catalano Morelli e Pasquale Zonno), ha animato una platea traboccante di passione e speranze. Tra i primi a salire sul palco, i proprietari del club Tommaso Greco, Cesare Barbetta e Marco Papadia, definiti gli “angeli custodi” del sogno granata.

“Questo sport mi regala emozioni inaspettate”, ha dichiarato il presidente Greco, sottolineando la solidità della società e la soddisfazione per il roster costruito durante il mercato estivo. Un percorso difficile, ma supportato da una squadra unita e da tanti professionisti dietro le quinte.

Il nuovo General Manager Paolo Avantaggiato ha descritto il progetto come “stimolante”, affermando che l’Hdl Nardò rappresenta l’eccellenza del basket nel territorio, e che l’obiettivo è consolidare questa posizione, coinvolgendo sempre più tifosi.

Il Direttore Sportivo Matteo Malaventura ha parlato delle difficoltà del prossimo campionato, ma ha ribadito la determinazione della squadra a competere con grinta e passione.

Successivamente, sono stati presentati i componenti dello staff medico, dell’area Comunicazione e Marketing, e dei servizi logistici. Infine, l’attesissima presentazione dello staff tecnico, guidato dal coach Luca Dalmonte, e del roster completo per la stagione 2024/2025, ha concluso la serata.

Dalmonte ha parlato dell’importanza della qualità delle persone che ha incontrato a Nardò, mentre il capitano Antonio Iannuzzi ha garantito l’impegno e la dedizione di tutta la squadra, invitando i tifosi a sostenere il club attraverso la campagna abbonamenti, che ha già superato le 300 adesioni.

La serata si è conclusa con una foto di gruppo sul palco, tra gli applausi dei tifosi e un commosso ricordo di Andrea Pasca, simbolo indelebile della comunità sportiva granata. Ora, l’appuntamento è fissato per il 29 settembre, quando l’Hdl Nardò debutterà in campionato contro Pesaro.

