Basket B2/M, Orlando nuovo allenatore del CJ Basket Taranto

Il CJ Basket Taranto annuncia ufficialmente la nomina di William Orlando come nuovo allenatore della squadra rossoblu per la prossima stagione, in cui affronterà il campionato di Serie B Interregionale 2024/25.

Nato a Taranto il 6 maggio 1978, Orlando ha una lunga carriera alle spalle, iniziata nella stagione 2004-2005 come head coach del G.S. Pallacanestro Pulsano, impegnato nella Serie B femminile e nel settore giovanile. L’anno successivo ha guidato la prima squadra maschile della Limongelli Pulsano in Serie D. La sua prima esperienza lontano da Taranto risale alla stagione 2006-2007, quando ha lavorato come assistant coach in Toscana, a San Giovanni Valdarno, sia in Serie C maschile sia in Serie A2 femminile.

Dopo due anni, Orlando è tornato nella sua città per allenare la Libertas Basket, portando la squadra alla promozione in Serie D maschile. Il punto più alto della sua carriera arriva nel 2010-2011, quando entra a far parte dello staff tecnico del Cras Basket Taranto, sotto la guida di coach Ricchini. Con il Cras, Orlando ha contribuito alla conquista di uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e ha partecipato a due edizioni dell’Eurolega, segnando una delle pagine più importanti nella storia della pallacanestro tarantina.

Dopo questa esperienza, Orlando ha continuato a lavorare in diverse realtà italiane, ottenendo risultati di rilievo. Tra le sue esperienze più significative si ricordano quelle a Umbertide come assistant coach in Serie A1 femminile, a Viareggio come head coach in A2 femminile, a San Giovanni Valdarno, Ariano Irpino e Roseto. Nella sua ultima esperienza alla guida delle Panthers Roseto, ha diretto la squadra per due stagioni in Serie B femminile.

Nella scorsa stagione, Orlando è tornato a Taranto per guidare la Dinamo Taranto, neopromossa in Serie B femminile. Con la squadra ha raggiunto le final four di Coppa Italia, ottenendo il secondo posto nel girone e qualificandosi ai playoff.

Oltre all’esperienza con le squadre senior, Orlando ha lavorato a lungo nel settore giovanile, guidando diverse squadre e partecipando a numerose edizioni del Trofeo delle Regioni come allenatore delle selezioni regionali. Attualmente, fa parte dello staff tecnico della Virtus Support_O Taranto, dove guida l’under 15 femminile.

Il CJ Basket Taranto dà il benvenuto a William Orlando nella famiglia rossoblu e gli augura buon lavoro per la stagione in arrivo. Nei prossimi giorni, la dirigenza comunicherà i nomi dei giocatori che comporranno il roster della prima squadra, su cui si sta già lavorando.

