Foggia: Murano, Millico e Salines presentano le nuove tre maglie

Il Foggia ha svelato le nuove tre maglie ufficiali per la nuova stagione, lo ha fatto mettendo al centro dell’attenzione i tre capisaldi della squadra di Massimo Brambilla. Jacopo Murano, il colpo più atteso in questa lunga sessione estiva, è il testimonial della prima divisa, contraddistinta da un elegante gioco di strisce rossonere e con righe bianche. Vincenzo Millico presenta invece la seconda maglia bianca con graffi rossoneri, scelta via social dai tifosi così come la terza divisa verde, indossata nell’occasione da Emmanuele Salines. Scelta cromatica particolare per il third kit, un verde elegante impreziosito da bordi bianchi e richiami in oro, tra cui lo stemma ed il numero alle spalle.

Qui le foto delle tre divise presentate ufficialmente dal Foggia.

