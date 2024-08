Virtus Francavilla, Ginestra: “Contento del lavoro fin qui, ora la prova in partita”

Ciro Ginestra, tecnico della Virtus Francavilla, ha parlato così alla vigilia dell’esordio in gara ufficiale contro l’Ugento in Coppa Italia: “La squadra sta bene, ha lavorato bene e siamo nelle condizioni per poter fare un’ottima stagione. Sono contento del percorso, adesso c’è la prova della partita che ci dirà se le cose son state fatte bene o meno. Purtroppo il risultato non lo conosciamo prima, l’Ugento è una squadra forte e strutturata, con grande entusiasmo dopo la promozione. I ragazzi hanno assimilato le nostre idee e ora voglio che venga messo in campo qualcosa in più rispetto a quanto visto. Teniamo alla Coppa, teniamo a tutte le partite, anche alle amichevoli: già domani conta vincere e lo sappiamo, vogliamo ricreare entusiasmo nella piazza. Formazione? Ho tanti dubbi, perché tutti hanno lavorato bene in questo periodo. Ci aspetta una gara impegnativa, ma siamo pronti”.

