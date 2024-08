Foggia, Da Riva si avvicina. Murano out nelle prime due giornate

La figurina più attesa è stata scartata, Foggia ha finalmente il suo nuovo bomber. Jacopo Murano si rimette in gioco, lo fa in una delle piazze più ambiziose del campionato, lo fa in qualità di capocannoniere in carica del Girone C dall’alto dei suoi 20 gol con la maglia del Picerno. Una trattativa pazza, che vedeva l’attaccante ad un passo dalla Torres soltanto pochi minuti prima che i rossoneri si inserissero convincendolo a non allontanarsi troppo dalla sua Basilicata. Brambilla dovrà aspettarlo però per altre due settimane, visto il doppio turno di squalifica che Murano dovrà scontare. Restano comunque ore calde, per il centrocampo il Foggia sarebbe vicinissimo a Jacopo Da Riva, classe 2000 di proprietà dell’Atalanta ma girato in prestito alla Juve Stabia. I suoi zero minuti con le vespe consentirebbero ai bergamaschi di cederlo, sempre in prestito, ai dauni che punterebbero su di lui per colmare le mancanze del reparto dopo l’arrivo di Mazzocco.

Il mosaico si avvicina al suo completamento, per la squadra due settimane intense per lavorare sulle lacune tecniche emerse in Coppa Italia e per raggiungere la miglior condizione fisica possibile in vista dell’esordio di lunedì sera contro il Trapani. Il punto di partenza potrebbe nuovamente essere il 4-2-3-1: De Lucia tra i pali una delle certezze nel precampionato, Camigliano, Parodi ed Ercolani si giocano due maglie in attesa che Carillo torni pienamente a disposizione dopo aver ricominciato gli allenamenti in gruppo, per Marzupio occorrerà un po’ più di pazienza. Felicioli potrebbe prendersi la fascia sinistra, Salines quella destra. A centrocampo Tascone rimane il faro, Mazzocco avrà bisogno di qualche allenamento in più, per Danzi potrebbe giungere la prima da titolare. Sulla trequarti sarà tutto da scrivere: Millico non si tocca, Emmausso vuole spaccare il mondo e il suo ingresso in campo col Monopoli lo dimostra, occhio alla concorrenza di Orlando che potrebbe anche giocarsi il posto a destra con Zunno. Davanti uno tra Santaniello e Sarr, di Murano se ne parlerà alla terza giornata.

