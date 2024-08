La Fidelis Andria prova il colpo Oliver Kragl, il calciatore piace anche a Reggina e Casarano

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il futuro di Oliver Kragl potrebbe essere nuovamente in Serie D. Attualmente al Trapani (club con cui ha vinto il campionato la scorsa stagione ottenendo la promozione diretta in Serie C), il calciatore ex Ascoli sarebbe finito nel mirino di Casarano, Reggina e Andria. Quest’ultima, al momento sembrerebbe essere la squadra favorita per l’ingaggio del calciatore in uscita da Trapani.

