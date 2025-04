Adp, tour operator e vettori a confronto

BARI – Un momento di confronto sulle opportunità di business, con la partecipazione di Compagnie aeree, Tour Operator, Enti del turismo, Strutture ricettive e Agenzie di viaggio. Aeroporti di Puglia punta sempre più all’internazionalizzazione e lo fa guardando al matching tra gli stakeholders che compongono il mercato del turismo. L’appuntamento è il 16esimo Workshop “Tour Operator e i Vettori incontrano il Trade”.

L’occasione è servita anche a fare il punto sullo stato di salute degli Aeroporti pugliesi anche in vista dell’estate e della nuova rotta transatlantica tra il capoluogo pugliese e New York

In ultimo, i numeri della Pasqua. In tutto circa 30mila partenze in attivo tra l’aeroporto di brindisi e quello di Bari

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author