Finale Coppa Italia Dilettanti, Ancona out: si resta a Teramo

BARLETTA – Per Teramo fa fede il comunicato ufficiale, Ancona è stata soltanto un’ipotesi valutata per un breve lasso di tempo. Si giocherà in Abruzzo la finale della Coppa Italia Dilettanti, con il Barletta e i suoi tifosi che attendono soltanto le disposizioni definitive sulla biglietteria e sulla collocazione nei settori del Gaetano Bonolis.

Le conferme sono arrivate direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti e dai vertici federali, che hanno sottolineato come il comunicato ufficiale pubblicato pochi giorni dopo le semifinali sia l’unico atto concreto su cui verte la macchina organizzativa della finale. Ancona, presa in considerazione per rendere più netto il parametro dell’equidistanza, non sarebbe un’opzione percorribile nonostante i tentativi di interlocuzione avviati dalla Rovato Vertovese. La società lombarda, infatti, ha già predisposto i mezzi per raggiungere Teramo sabato 10 maggio, con l’orario che resta alle 15:30 ma non si esclude una leggera variazione.

Il sintetico del Bonolis, inoltre, permette la disputa sia della finale il sabato, sia dell’eventuale playoff del Teramo 24 ore dopo. Gli abruzzesi, attualmente al secondo posto nel girone F, potrebbero disputare gli spareggi promozione in casa, ma non sarebbe un problema né per il rettangolo verde , né per l’ordine pubblico.

Difficile, dunque, un cambio di sede rispetto alla comunicazione ufficiale. Attesa per i biglietti a disposizione del Barletta, che puntano ad un altro esodo come nel 2022 a Rieti.

