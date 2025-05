Presunto caso di bullismo in una scuola di Manduria: l’esito è ancora sconosciuto

MANDURIA: Torniamo a parlare del presunto caso di bullismo in un istituto di Manduria. A un mese dai fatti non è ancora chiaro se, e quali siano, gli eventuali provvedimenti a carico di una insegnante accusata dal padre di una ragazza di aver bullizzato la figlia in classe.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author