Lauria, incidente sulla statale 585: muore 28enne, arrestato conducente altra vettura

LAURIA – Aveva 29 anni Danilo Bloise di Viggianello, la vittima di un incidente stradale che si è verificato domenica 18 maggio sulla statale 585 Fondovalle del noce, nel territorio di Lauria, in provincia di Potenza. L’auto sulla quale viaggiava si è scontrata frontalmente con un’altra vettura, una Citroen C3, a bordo della quale si trovavano due persone trasportate una in eliambulanza al San Carlo di Potenza mentre il 23enne di Lauria, che si trovava alla guida, all’ospedale di Lagonegro. Proprio quest’ultimo è stato tratto in arresto dai Carabinieri con l’ipotesi di omicidio stradale. Il provvedimento – aperto dalla Procura di Lagonegro – è stato adottato poiché il giovane, pure rimasto ferito nell’incidente e ancora ricoverato al “San Giovanni”, sarebbe risultato positivo ai test tossicologici. Secondo fonti non ufficiali al giovane venne già tolta la patente qualche mese fa perchè trovato alla guida sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

L’incidente mortale è l’11esimo avvenuto sulle strade lucane da inizio 2025.

“Un giovane esemplare, attivo nella società e di straordinari valori e competenze”, si legge sulla pagina Facebook del Comune di Viggianello. Il Sindaco Antonio Rizzo e l’Amministrazione comunale si stringono al dolore della famiglia Bloise per la prematura scomparsa, in modo così tragico, del caro Danilo. Il Sindaco ha decretato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Sul cadavere del giovane è stata disposta l’autopsia.

