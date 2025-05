Schianto a 340 km/h alla pista Porsche di Nardò: grave collaudatore

Un collaudo ad altissima velocità si è trasformato in un incubo sulla pista ad anello della Nardò Technical Center (NTC), dove ieri pomeriggio un pilota collaudatore si è schiantato a 340 chilometri orari al volante di un prototipo Porsche.

L’uomo, dipendente della Euroservizi, una delle aziende appaltatrici che operano per conto del centro prove, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora da chiarire. Il mezzo, dopo aver urtato il guardrail, si è ribaltato più volte terminando la corsa fuori pista.

Il lavoratore è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice giallo, ma le sue condizioni, pur gravi, non sarebbero critiche. Si è sfiorata la tragedia.

Secondo quanto riferito, l’incidente è avvenuto durante una prova “esclusiva”, ovvero un test ad alte prestazioni eseguito in condizioni estreme, solitamente riservato ai lavoratori delle aziende esterne e non ai dipendenti diretti della NTC. Un aspetto che ha sollevato forti polemiche da parte dei sindacati.

“Le attività più pericolose vengono sistematicamente appaltate a ditte esterne – denunciano Tommaso Moscara, Ciro Di Gioia e Daniela Campobasso, segretari generali rispettivamente di Cgil Lecce, Fiom Cgil Lecce e Filcams Cgil Lecce – e affidate a lavoratori in condizioni contrattuali peggiori, spesso inquadrati come autisti o meccanici, anche se di fatto svolgono il ruolo di piloti collaudatori”.

Un quadro che si ripete da tempo, con una media mensile di 2-3 incidenti di varia gravità, ma sempre potenzialmente fatali. La situazione è emersa con forza già nel febbraio 2024, quando un incidente mortale ha colpito un altro lavoratore impegnato in pista. Da allora i sindacati hanno avviato un percorso di confronto per richiedere l’internalizzazione del personale e condizioni contrattuali adeguate al livello di rischio e professionalità richiesto.

“È inaccettabile che in un centro d’eccellenza come NTC si continuino a sottovalutare sicurezza, diritti e dignità lavorativa, delegando le operazioni più rischiose a lavoratori esterni sottoinquadrati”, proseguono i sindacalisti. “Tra l’altro, un’intera azienda – la KW – ha rinunciato all’appalto all’inizio del 2025, licenziando tutti i dipendenti”.

Il caso riapre il dibattito nazionale sulla responsabilità delle aziende committenti e sul ricorso generalizzato agli appalti anche per mansioni ad alto rischio. Proprio su questi temi si è recentemente tenuto il referendum per la sicurezza sul lavoro, con la vittoria del “Sì” al quarto quesito, volto a rafforzare gli obblighi di tutela per gli appaltatori.

“Continueremo la nostra battaglia – concludono i rappresentanti sindacali – finché quei lavoratori non avranno un contratto dignitoso, un riconoscimento delle competenze e soprattutto la sicurezza che meritano. La Nardò Technical Center deve assumersi le sue responsabilità”.

