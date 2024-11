Basket B2/M, Virtus Molfetta: carica dei giovani nella sfida con Monopoli

Chi ha detto che i giovani non possono tener testa a squadre più esperte e attrezzate? Nessuno, verrebbe da dire, soprattutto dopo la straordinaria vittoria della DAI Optical Virtus Basket Molfetta contro la capolista Brindisi. Un successo che ha dato una spinta di autostima necessaria per affrontare con testa e cuore un torneo impegnativo come la Serie B Interregionale.

Ora, per gli uomini di coach Enrico Fabbri, non c’è tempo per rilassarsi: domenica 24 novembre alle ore 18, nella Tendostruttura di Via Pesce, la Virtus affronterà un’altra big del campionato, l’Action Now Monopoli, nell’ultima giornata del girone di andata.

Sfida ad alta intensità contro vecchie conoscenze

Il match non sarà solo una prova di forza agonistica, ma un’occasione per confrontarsi con figure legate al passato biancoazzurro, come il coach Sergio Carolillo, il direttore sportivo Mauro Lot e due ex giocatori: Andrea Calisi e l’ex capitano Marco Formica.

La vittoria contro Brindisi ha scacciato dubbi e paure, ma la Virtus sa che non può abbassare la guardia. «Abbiamo dato una risposta a noi stessi, alla società e ai tifosi – ha dichiarato il capitano Georgi Sirakov – ma ora è fondamentale rimanere umili. Affronteremo Monopoli con determinazione, senza farci distrarre dalle vecchie conoscenze».

Un avversario di spessore

L’Action Now Monopoli, seppur reduce da un inizio stagione altalenante, resta una delle favorite per il salto di categoria. Guidata da Carolillo, subentrato a Paternoster, la squadra può contare su un roster esperto, con protagonisti come Laquintana, miglior realizzatore del girone con quasi 23 punti di media, e il play Vitale, veterano della Serie B. A completare il quintetto, la fisicità di Spatti e Preira e le ali Milosevic, Aguzzoli e gli ex Feruglio e Formica.

La Virtus Molfetta, giovane ma affamata, è pronta a dare battaglia in un incontro che promette spettacolo e alta intensità. Testa, cuore e concentrazione saranno le armi per continuare a sorprendere.

