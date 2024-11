Basket C/M, Nuova Matteotti Corato sfida la sorpresa Francavilla

Domenica 24 novembre, la Nuova Matteotti Corato sarà impegnata in una sfida impegnativa al Palazzetto dello Sport di Francavilla, dove affronterà il Basket Francavilla 1963 per l’ottava giornata del campionato di Serie C Interregionale.

Il Basket Francavilla 1963, vera rivelazione del torneo, occupa il secondo posto in classifica con 10 punti, frutto di cinque vittorie nelle prime cinque giornate e una sconfitta, subita nello scorso turno contro la capolista Castellaneta.

Tra i protagonisti da tenere d’occhio nella formazione allenata dal confermato coach Massimo Caforio spiccano Tiziano Floreani, guardia classe 1993 con una media di 21.3 punti a partita, il capitano Arcangelo Leo, veterano classe 1981 con 17 punti di media, e il centro finlandese Aleksi Liukko, classe 1999, che viaggia a 19.5 punti per gara.

L’ultimo confronto tra le due squadre a Francavilla risale al 5 novembre scorso, quando i padroni di casa superarono la NMC per 75-72.

La palla a due è fissata per le ore 18:00 e il match sarà diretto dagli arbitri Fiorentino di Bari e Siragusa di Brindisi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author