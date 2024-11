Basket, B/Int, CJ Taranto: Marzulli: “Con Termoli vogliamo riscattarci”

Dal posticipo infrasettimanale all’anticipo domenicale. Così il CJ Basket Taranto scende di nuovo in campo a meno di 48 ore dalla netta sconfitta di Bari. E forse è un bene giocare subito dopo un ko senza appello dei rossoblu che sabato 23 novembre alle ore 19 al PalaMazzola affronteranno Termoli nell’undicesima giornata del girone G di serie B Interregionale.

Si chiude il girone d’andata di questa prima fase del torneo cadetto avara di soddisfazioni per Taranto che proverà a bissare il successo di una settimana fa contro Canosa contando sull’apporto del pubblico del PalaMazzola ancora e sempre con porte aperte per dare il massimo calore possbile a Salerno e compagni.

A parlare alla vigilia del match è il dirigente Paolo Marzulli che commenta il ko di Bari proiettandosi appunto verso la sfida contro Termoli che arriva in riva allo Ionio sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo con Benevento all’overtime: “La partita di Bari, dove siamo stati ben accolti dal pubblico di casa, è stata praticamente a senso unico. Da parte nostra ci sono delle attenuanti per le tante assenze, soprattutto quelle di Invida e Salerno che sono due giocatori importanti per questo roster. Forse inconsciamente abbiamo pensato che la partita di sabato, in casa, potesse essere più abbordabile e quindi risparmiato uomini e forze. La nota positiva è che i nostri giovani hanno comunque risposto bene sul campo, Montanaro e Gigante su tutti ma anche Casalino, Petraroli e Mirabile hanno avuto minuti per accumulare esperienza. Ma perdere, specie così, non fa piacere a nessuno e la rabbia che ho visto alla fine della partita negli occhi dei giocatori spero possa tradursi in energia positiva per sabato dove comunque troveremo di fronte un’altra compagine, Termoli, ben attrezzata per andare ai playoff”.

Appuntamento dunque sabato 23 novembre al PalaMazzola di Taranto con ingresso libero da via Venezia, palla a due alle ore 19. Arbitri del match: Loccisano Giorgio Raffaele di Cosenza e Greco Gianmarco di Settingiano (CZ).

