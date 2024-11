Futsal/A, la Vitulano Drugstore attende Vinumitaly

Il Vitulano Drugstore Manfredonia, dopo due vittorie consecutive, avrà bisogno del sostegno del pubblico per proseguire nel momento positivo. Sabato 23 novembre, a partire dalle ore 17:00 al PalaScaloria di Manfredonia va in scena lo scontro diretto con il Vinumitaly Petrarca.

Entrambe le neo-promosse hanno guadagnato otto punti nelle prime sei giornate della Serie A di futsal. I padovani hanno avuto un avvio sorprendente con due vittorie in apertura di campionato, poi sempre a coppia le sconfitte e i pareggi anche con squadre blasonate. I garganici, invece, dopo una serie di prestazioni convincenti che hanno però portato pochi punti, sono riusciti a darsi uno slancio in classifica che necessita di continuità.

Negli ospiti si segnala, tra tanti giocatori di livello ed esperti, un volto noto: Roberto Giampaolo che, nella scorsa stagione, con il suo rigore segnato, ha sancito la promozione dei biancocelesti. Il giovane è protagonista di un video rievocativo, disponibile in giornata sui profili social della squadra sipontina.

L’area comunicazione del Vitulano Drugstore Manfredonia ha raccolto le dichiarazioni di Diohan Barbieri, autore della rete decisiva nella scorsa giornata:

“Una soddisfazione, il primo gol in Serie A. Sono felice soprattutto per come è arrivato, in una partita importante e in un momento complicato. Stiamo preparando bene la partita. Rispetto alle ultime settimane abbiamo avuto un po’ più tempo per prepararla. Le sensazioni sono positive, speriamo di fare un’altra bella prestazione davanti al nostro pubblico.”

Da Padova, invece, giungono le parole di uno dei giocatori fondamentali della rosa del Vinumitaly Petrarca, Antonio Molaro:

“Sicuramente è stata una settimana complicata e un po’ diversa: arriveremo a Manfredonia con Rafinha squalificato e Parrel infortunato. Non sono scuse: noi lavoriamo e cercheremo di fare risultato come abbiamo già fatto. Andremo a giocarci le nostre carte con l’aiuto di tutti i dodici che scenderanno in campo. Penso che il Vitulano Drugstore sia un’ottima squadra, organizzata. Sarà una partita difficilissima ma noi siamo pronti, senza alibi. Partiamo con tantissima fiducia dopo le ultime gare.”

