Futsal A2/M: New Taranto all’esame Mascalucia

Ricomincia dalla Sicilia il cammino della New Taranto. Dopo aver raccolto ben nove punti in una settimana, la squadra di mister Guarino affronterà in trasferta il Mascalucia C5, nel match valido per l’8^ giornata del campionato di Serie A2 Élite, girone B.

I rossoblù vivono un buon momento di forma: le affermazioni contro Ternana, Roma e Tombesi hanno rivitalizzato l’intero ambiente tarantino, che punta ora a calare il poker e conquistare il quarto successo stagionale. Gli ionici sono al momento quarti in classifica con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. La compagine guidata da Guarino vanta anche la miglior difesa del campionato (soltanto 8 gol subiti) e ha il terzo attacco più prolifico del girone con 26 reti realizzate. Sulle ali dell’entusiasmo, Lupinella e compagni proveranno a violare il Palasport siculo e tenteranno di tornare in terra pugliese con i tre punti.

Mascalucia, avversaria della New Taranto già nella passata stagione, attualmente è terz’ultima in classifica con 6 punti (2 vittorie e 4 sconfitte). Nell’ultimo turno i biancocelesti sono stati sconfitti per 5-4 dall’Academy Pescara, prima forza del campionato insieme ai Bulldog Capurso, e vorranno sfruttare la spinta del proprio pubblico per conquistare la seconda affermazione casalinga.

Il match tra Mascalucia e New Taranto sarà una sfida tra neopromosse, considerando che entrambe le formazioni hanno disputato il campionato di Serie A2 nell’annata 2023/2024: gli ionici vinsero il torneo, i siculi si aggiudicarono i playoff e conquistarono la promozione in A2 Élite.

Il momento di forma dei rossoblù viene analizzato dal capitano Gianluca Bottiglione: «In queste tre partite abbiamo accorciato la classifica rispetto alle prime della classe. Meritiamo l’attuale quarta posizione. Abbiamo un gruppo importante e una società che non ci fa mancare nulla. Sicuramente abbiamo accusato dei passaggi a vuoto in quanto dovevamo ancora trovare la giusta chimica di squadra: non dobbiamo dimenticare che, per molti di noi, è la prima esperienza in questa categoria».

Il laterale proietta le attenzioni al match in terra siciliana: «I tre successi maturati in una settimana sono tutti meritati. Con Mascalucia cercheremo di ottenere la quarta vittoria consecutiva per dare un segnale in più alle nostre dirette avversarie: vogliamo conquistare quanti più punti possibili nelle prossime sfide per qualificarci alla Coppa Italia, uno degli obiettivi prefissati all’inizio della stagione».

A dirigere l’incontro i sigg. Lorenzo Zorzi di Reggio Emilia e Andrea Guadagnini di Castelfranco Veneto; cronometrista il sig. Emmanuele Nazareno Di Gregorio di Catania. Fischio d’inizio alle ore 16, diretta sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5.

