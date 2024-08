Basket B2/M, un altro lituano per la Virtus Molfetta

Continua imperterrito il lavoro della dirigenza della DAI Optical Virtus Basket Molfetta finalizzato all’allestimento del roster 2024/2025. Un lavoro instancabile che nelle ultime ore ha portato in maglia biancoazzurra un altro lituano.

Dopo l’acquisto del connazionale Mykolas Maciulis, alla corte di coach Fabbri arriva Omon Arifkhanov, classe 2005, alto 190 centimetri. Si tratta dell’ennesimo giovane di prospettiva pronto, tra qualche settimana, a calcare il parquet del Pala Poli in vista della preseason.

Diciannovenne, ma già con un bagaglio di esperienza alle spalle, per una carriera iniziata prestissimo. Non ancora quattordicenne il talento lituano è riuscito a mettersi in evidenza in Europa da assoluto protagonista disputando la prestigiosa European Youth Basketball League. Competizione che torna a disputare qualche anno dopo, entrando addirittura a far parte degli All Star 5 del torneo. E’ un atleta tutto da scoprire. Ricopre il ruolo di Guardia ed è considerato un gran tiratore.

«Siamo continuamente impegnati alla ricerca di giovani di prospettiva – ha affermato il Club Manager Damiano Mezzina a margine della presentazione di Arifkhanov – e il 19 enne lituano fa parte di questo progetto. Si tratta di un tassello del roster importante, quanto prezioso che risulterà fondamentale per allungare le rotazioni nella nostra squadra». Ancora una volta decisivo è stato l’apporto dell’AB Management per la il raggiungimento dell’accordo con il diciannovenne lituano che vestirà la maglia numero 2.

