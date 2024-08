Basket B2/M, Lions Bisceglie: ecco la guardia Veljko Dancetovic

È giovane, determinato e pronto a dare il suo aiuto ai Lions Bisceglie. Veljko Dancetovic, esterno di origini serbe e formazione italiana, farà parte dell’organico della compagine nerazzurra che sarà al via del prossimo campionato di Serie B2.

Guardia mancina classe 2004 (191 cm per 90 kg), Dancetovic, dopo un passaggio a Rapallo, ha compiuto la trafila delle giovanili a Trapani, restando costantemente nel giro della prima squadra di A2 come nell’ultima annata, nella quale la squadra siciliana ha conquistato la promozione in Serie A. Un percorso parallelo a quello compiuto a livello senior con la Pallacanestro Marsala in Serie C, dove ha avuto modo di saggiare il campo in doppio utilizzo: 11:4 punti di media nel 2022-2023 saliti a 17.5 nel 2023-2024.

«Sono felice di poter vivere questa nuova esperienza con i Lions – ha affermato Veljko Dancetovic -. Non vedo l’ora di iniziare e incontrare i compagni di squadra, tutto lo staff e i tifosi. Darò il mio massimo e insieme con la squadra spero di poter raggiungere i nostri obiettivi».

L’organico dei Lions Bisceglie è formato al momento dai due confermati Rodriguez e Dip e da sei volti nuovi: El Agbani, Colombo, Okiljevic, Trentini, Cavalieri e Dancetovic.

