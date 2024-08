Basket C/M, GAW Assi Brindisi: Scivales resta biancorosso

La GAW Assi Basket Brindisi ha annunciato la riconferma del centro brindisino Andrea Scivales, classe 2003, per la stagione 2024-2025.

Dopo la recente conferma di Polifemo, la società mette a segno un altro importante colpo, assicurandosi per il terzo anno consecutivo le prestazioni del giovane e talentuoso pivot, già distintosi durante la scorsa stagione.

Scivales, giocatore versatile e con un talento offensivo indiscusso, ha accumulato esperienze significative nei campionati regionali senior, nonostante la giovane età. Ottimo rimbalzista e intimidatore d’area, è dotato di buoni movimenti nel pitturato e di un efficace tiro dalla media e lunga distanza, rendendolo una minaccia sia sotto canestro che sul perimetro.

“Sono davvero felice di continuare a far parte di questo gruppo – ha dichiarato Scivales -. Ho subito accettato l’offerta della Società, che ringrazio per la stima e l’affetto dimostrati nei miei confronti. Garantirò il massimo impegno in allenamento e in partita, e insieme ai miei compagni cercheremo di riportare la GAW ASSI BRINDISI nel basket che conta.”

La società non ha avuto alcun dubbio sulla riconferma di Andrea, a cui augura il migliore in bocca al lupo per questa sua terza avventura in maglia biancorossa.

