Basket C/M, Pall. Molfetta: rinnova Chiriatti ‘Qui per aprire un ciclo’

Andrea Chiriatti, ala grottagliese del '93, alto 196 centimetri, tassello duttile e bravo nelle due fasi, ha annunciato la sua seconda avventura di fila con la Clean Up Molfetta a pochi mesi dall'eliminazione dai play-off per il salto in Serie B interregionale.

«Se dovessi fare una recap della stagione da poco passata, posso affermare di aver trovato una società che mi ha fatto veramente sentire a mio agio, un aspetto ultimamente molto raro, perciò già questo, per me, è esaustivo», ha detto.

Parlando dei risultati sportivi, invece, «è stato un peccato: abbiamo pagato qualche errore fatto nella regular season, ma tutto sommato, comunque, è stata un’annata soddisfacente».

Giocatore molto esperto, che conosce bene le compagini pugliesi, e in grado di spostare gli equilibri in campo, il terzo rinnovo del sodalizio del presidente Solimini, ha iniziato la propria carriera sportiva in forza alla Patalini Barletta, in Serie C Dilettanti, prima di conquistare l’ambito palcoscenico della Serie A Dilettanti con Bisceglie. Poi New Basket Mola, in B, il biennio ancora una volta a Bisceglie, l’esperienza con San Miniato, il ritorno con i Lions Bisceglie, sempre in Serie B, infine a Corato, in Serie C, vince la finale play-off contro la Virtus Molfetta e, l’anno dopo, bissa il salto di categoria proprio con i cugini molfettesi.

Ora, dopo avere chiuso il primo anno con una media di 7.9 punti a partita, il secondo consecutivo con la Clean Up Molfetta. «La società e lo staff mi stanno dando fiducia e lo apprezzo molto – ha detto Chiriatti -. Porterò con me l’esperienza e tutto ciò che servirà alla squadra, le motivazioni non mancano mai. L’obiettivo è sicuramente quello di aprire un ciclo, un mix tra veterani e giovani. Sarà stimolante, non vedo l’ora di iniziare a lavorare», ha concluso.

