Basket B2/M, Lions Bisceglie: ecco il senior Danny Camporeale

Nono tassello per i Lions Bisceglie 2024-2025. Il club nerazzurro ha ingaggiato l’ala Danny Camporeale, classe 2004, ala di 198 cm per 90 kg. Cresciuto nel vivaio della Pallacanestro Trieste, con cui ha vissuto l’emozione del debutto in Serie A, nell’ultima stagione ha fatto parte del roster di A2 alternando l’impegno con la formazione di Serie C del Basket Trieste (6 punti di media realizzati per gara) sulla scia di quanto compiuto anche nelle precedenti annate, da giovanissimo, nelle categorie minori friulane. Il suo apporto fra gli spot di 3 e 4 sarà utile alle dinamiche tecnico-tattiche della compagine biscegliese.

«Sono molto contento di entrar a far parte di questa famiglia, ringrazio l’allenatore e società per la fiducia» le parole di Danny Camporeale. «Sono pronto per questa nuova esperienza con tanta voglia di dare il mio contributo alla squadra e so che insieme ai miei nuovi compagni raggiungeremo tanti obiettivi».

L’organico dei Lions Bisceglie è perciò composto da nove giocatori senior, benché diversi siano molto giovani. I confermati Rodriguez e Dip saranno affiancati da sette volti nuovi: El Agbani, Colombo, Okiljevic, Trentini, Cavalieri, Dancetovic e Camporeale. I ragazzi del vivaio nerazzurro completeranno il roster a disposizione di coach Fabio Saputo e del suo assistente Vincenzo Virgallita.

