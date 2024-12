Basket B2/M, Monopoli chiude l’anno in vetta: settima vittoria di fila

La Manelli Monopoli conquista la settima vittoria consecutiva superando il Benevento 77-67, non senza difficoltà soprattutto nei primi due quarti. I padroni di casa hanno sofferto al tiro e concesso troppi rimbalzi offensivi agli avversari, ma un parziale di 28-16 nel terzo quarto ha chiuso di fatto il match. Con questo successo, Monopoli chiude il 2024 al primo posto in classifica insieme ad Avellino.

Il match

L’inizio è complicato per Monopoli: Benevento parte con un parziale di 0-5, e il primo canestro dei locali arriva dopo oltre due minuti con Milosevic. La squadra di Carolillo fatica a trovare ritmo e concede troppi secondi tiri, chiudendo il primo quarto in svantaggio 11-13. Nel secondo periodo, Monopoli prova a reagire con Laquintana e Spatti, trovando il primo vantaggio sul 21-20 grazie a una tripla di Formica. Tuttavia, Benevento risponde con un 0-5, mantenendo l’equilibrio fino all’intervallo lungo (31-30). Purtroppo, Laquintana si infortuna sul finire del secondo quarto e non rientrerà più in campo.

Al rientro dagli spogliatoi, Monopoli cambia marcia. Sul 33-35, un parziale di 12-0 firmato da Calisi, Vitale, Aguzzoli, Milosevic e Spatti spezza l’equilibrio. Calisi si distingue con recuperi difensivi e continuità offensiva, trascinando la squadra. Il finale del terzo quarto regala spettacolo con le schiacciate di Preira e Spatti, chiudendo sul 59-46. Nell’ultimo periodo, Monopoli tocca il massimo vantaggio (+20) con una tripla di Formica, prima di rallentare leggermente nel finale, senza mai mettere a rischio il risultato.

Tre uomini in doppia cifra per Monopoli: Calisi (17 punti), decisivo nei momenti caldi, Spatti (14) e Aguzzoli (12). Preira si distingue anche in difesa con tre stoppate. Nonostante l’infortunio di Laquintana, Monopoli conferma la sua solidità.

La squadra tornerà in campo il 5 gennaio per una sfida cruciale contro la Dinamo Basket Brindisi.

Monopoli-Benevento 77-67 (11-13, 31-30 , 59-46, 77-67)

Manelli Basket Monopoli: Guarini n.e., Aguzzoli 12, Laquintana6, Spatti 14, Feruglio 0, Calisi 17, Preira 6, Vitale 5, Milosevic 8, Formica 9. All.: Carolillo

Miwa Energia Benevento: D’Antonio 0, Rianna 9, Caridà 13,Ordine 6, Ndour 10, Piscopo n.e., Iommelli 6, Murolo 2, Volpe 0, Bongiovanni 5, Miraglia 16. All.: Parrillo

Risultati 16a Giornata

• Brindisi-Taranto 107-71

• Avellino-Termoli 81-76

• Corato-Mola 96-66

• Monopoli-Benevento 77-67

• Molfetta-Canosa 75-78

• Bari-Bisceglie 98-77

Classifica

• Monopoli, Avellino 24

• Brindisi, Bari 22

• Bisceglie 20

• Termoli 18

• Molfetta 16

• Benevento 14

• Corato, Canosa 8

• Mola 6

• Taranto -1

