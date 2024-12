Basket A2/M, Brindisi si arrende a una solida Fortitudo Bologna

La Valtur Brindisi cade al PalaDozza contro una Fortitudo Bologna solida e in pieno controllo sin dalla palla a due. La squadra di coach Bucchi, imprecisa al tiro (4/23 da tre) e troppo fallosa (18 palle perse), non riesce a sfruttare le opportunità per rientrare in partita, cedendo il passo ai padroni di casa, trascinati da un super Fantinelli, autore di 16 assist.

Brindisi fatica fin dall’inizio, chiudendo il primo quarto sotto 20-11, con il solo Allen a referto nei primi minuti. La Fortitudo approfitta della scarsa precisione offensiva degli ospiti per toccare il +14 nel secondo quarto (34-20). I problemi di falli dei lunghi bolognesi sembrano offrire un’occasione a Brindisi, che si riporta a -4 con un parziale di 11-1. Tuttavia, due triple di Panni chiudono il primo tempo sul 41-33 per Bologna.

Nella ripresa, la Fortitudo mantiene il controllo grazie a Freeman e a una difesa solida che frena le iniziative di Ogden e Vildera. Brindisi riesce a tornare a -4 con un buon ingresso di Laquintana, ma la squadra non capitalizza e finisce il terzo quarto nuovamente sotto di dieci punti (58-48). Gli errori dalla lunetta e al tiro pesano, impedendo alla Valtur di colmare il divario. Bologna, trascinata da Aradori e Panni, chiude i conti nel finale, raggiungendo il massimo vantaggio di +13 e archiviando la vittoria.

Brindisi tornerà in campo al PalaPentassuglia domenica 29 dicembre contro la Tezenis Verona. Biglietti già in vendita.

FORTITUDO BOLOGNA – BRINDISI : 77-65 ( 20-11 , 41-33 , 58-48 , 77-65 )

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA: Aradori 9 (0/1, 3/6, 1 r.), Freeman 15 (7/11, 5 r.), Mian 13 (1/2, 3/5, 1 r.), Panni 11 (1/2, 3/6, 1 r.), Gabriel 5 (1/9, 1/6, 5 r.), Bolpin 13 (3/4, 2/7), Battistini 6 (1/1, 1/1, 3 r.) Fantinelli 5 (2/4, 0/1, 6 r.), Ferrucci ne, Giordano ne, Bonfiglioli ne. Coach: Caja.

VALTUR BRINDISI: Laquintana 6 (3/5, 0/3, 1 r.), Arletti 2 (1/1, 5 r.), Del Cadia 2 (1/2, 1 r.), Vildera 4 (2/7, 7 r.), Fantoma (0/1 da tre), Radonjic 7 (1/1, 1/2, 7 r.), Calzavara 9 (0/1, 1/4, 2 r.), Allen 23 (5/11, 2/8, 5 r.), Ndzie (3 r.) Ogden 12 (4/7, 0/5, 11 r.). Coach: Bucchi.

ARBITRI: De Biase – Ferretti – Cassinadri.

NOTE – Tiri liberi: Fortitudo 6/9, Brindisi 19/24. Perc. tiro: Fortitudo 29/66 (13/32 da tre, ro 4, rd 22), Brindisi 21/58 (4/23 da tre, ro 14, rd 34).

