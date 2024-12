Basket C/M, Clean Up Molfetta travolge Barletta al PalaPoli

Missione compiuta per la Clean Up Molfetta, che batte il Frantoio Muraglia Barletta 100-73 nella dodicesima giornata d’andata della Serie C interregionale, l’ultima prima della pausa natalizia. Dopo un primo tempo equilibrato, i ragazzi del presidente Solimini accelerano nel secondo, dilagando fino a un vantaggio massimo di 32 punti e chiudendo tra gli applausi del PalaPoli.

Miglior giocatore del match è Delmas, autore di 25 punti con un eccellente 6/9 da tre e 24 di efficienza. Ottime anche le prestazioni di Mezzina (16 punti e 7 rimbalzi), Infante (13 punti e 7 assist) e Scarpone (12 punti). La squadra molfettese festeggia così la settima vittoria stagionale, salendo a 14 punti in classifica.

Coach Gesmundo schiera in avvio Scarpone, Delmas, Mezzina, Chiriatti e Infante. L’inizio è scoppiettante per Molfetta, che si porta subito sull’8-2 grazie alle giocate di Delmas, Infante e Scarpone. Barletta reagisce, accorciando fino al 24-19 al termine del primo quarto. Nel secondo periodo, Molfetta prende il largo: Delmas e Scarpone firmano un break di 9-0, portando i padroni di casa sul 44-30. All’intervallo lungo, il tabellone segna 46-34.

Al rientro in campo, i biancorossi consolidano il vantaggio con Mezzina e Delmas. Barletta, fanalino di coda del campionato, non riesce a reagire, mentre Molfetta allunga con Patimo, autore della tripla del +32 (93-61). Sciangalepore sigla il centesimo punto, chiudendo la partita sul 100-73.

Soddisfatto il coach Gesmundo: «I ragazzi hanno giocato con grande responsabilità e solidità. Siamo stati bravi in difesa, il che ci ha permesso di ruotare tutti e di regalare soddisfazioni anche a chi gioca meno. Questo successo è un bel regalo di Natale». Sul futuro, il tecnico aggiunge: «La classifica rispecchia le aspettative, ma proveremo a ottenere qualche risultato a sorpresa. L’importante sarà non perdere punti con le squadre al nostro livello».

Clean Up Molfetta- Barletta 100-73

Clean Up Molfetta: Suraci 3, Scarpone 12, Costa 1, Delmas 25, Chiriatti 5, Sasso 7, Didonna 7, Patimo 3, Mongelli 3, Infante 13, Sciangalepore 5, Mezzina 16. All.: Gesmundo.

Frantoio Muraglia Barletta: Fiorella, Whelan 20, Mastrodonato 10, Serino 25, Doronzo 2, Caceres 9, Galantino 7. All.: Scoccimarro.

Parziali: 24-19, 46-34, 71-51, 100-73.

