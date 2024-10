Basket B2/M, Molfetta-CJ Taranto: Massari ‘Serve pazienza e rispetto’

Si resta in Puglia, da Taranto a Molfetta. Primo derby in trasferta per il CJ Basket che dopo due gare in Campania lontano dal PalaMazzola per la sesta giornata del campionato di serie B Interregionale girone G affronta domenica a casa loro la Dai Optical Molfetta che proprio in queste ore si è rinforzata con altri due innesti: Shaka Balladino, play di 178cm, classe 2004 e DimitrijeJankovic, guardia/ala serba di 195cm, classe 2004.

Il CJ Taranto è in un momento non facile dall’inizio del campionato. Cinque sconfitte, le ultime delle quali abbastanza nette che al pari di infortuni e acciacchi hanno un po’ demoralizzato tutto l’ambiente, soprattutto quello esterno. Proprio sulla situazione generale, sul momento e sugli obiettivi e le prospettive del CJ Basket ha voluto fare chiarezza il ds Salvatore Massari intervistato in queste ore da Toni Cappuccio e da Radio Cittadella: “Ci mancano due cose fondamentalmente: la pazienza e il rispetto. La prima perché ce lo siamo detti dal primo giorno quando abbiamo deciso di fare la B Interregionale, di farla coi tarantini, con gli under 19 della Virtus con cui il rapporto è sempre più stretto e soprattutto di tenere in vita la pallacanestro maschile a Taranto. Sapevamo che sarebbe stata una stagione molto complicata però è una stagione lunga che abbiamo cominciato in ritardo e che arriva dopo un campionato, quello scorso che ha lasciato molte ‘ferite’. Ci siamo chiesti più volte se aveva senso andare avanti, ma questa è una società che ha superato proprio quest’estate i 50 anni di vita ed è sostenuta da persone che hanno una grande passione e forse sono un po’ folli. C’è un gruppo di dirigenti molto competente, fatto di amici. Abbiamo pensato di costruire questo gruppo di tarantini partendo da alcuni giocatori che hanno fatto la storia del Cus Jonico prima e CJ poi che sono stati tra i primi a farci sentire la loro vicinanza e spingerci a giocarci le nostre chance in B Interregionale”.

Sulla classifica, sugli obiettivi e sul roster, Massari è altrettanto chiaro: “Sono dell’idea che la squadra ha approcciato questo inizio di campionato in maniera positiva e non cito nemmeno gli infortuni che ci hanno accorciato le rotazioni. Se si dà un’occhiata alla classifica finora abbiamo giocato praticamente con tutte le squadre che stanno nelle prime posizioni. Il nostro obiettivo è chiaramente quello di provare a salvarci e sappiamo che la stagione sarà lunga e divisa in più fasi”.

Il ds rossoblu infine risponde alle numerose critiche che negli ultimi tempi vengono rivolte alla squadra e alla società sui social e non solo: “Leggo e ascolto critiche, giudizi e commenti da mesi, mi spiace che la prima regola fondamentale nello sport è il rispetto, per l’avversario e non solo. Così si rispetta poco l’impegno dei ragazzi che scendono in campo, il coraggio che ha preso la società di portare avanti l’ennesima stagione di serie B. Ringrazio comunque tutti coloro che ci sono vicini, i tifosi e gli appassionati che stanno venendo al palazzetto nonostante le sconfitte. E ringrazio anche chi ci critica e magari ci vuole un po’ male, perché comunque ci dà lo sprono a migliorare, anzi li invito al palazzetto il cui ingresso al momento è gratuito”.

Intanto per la gara di Molfetta, appuntamento domenica 27 ottobre al PalaPoli di Molfetta, palla a due alle ore 18. Arbitri: Lino Laveneziana di Monopoli (BA) e Matteo Conforti di Matera.

