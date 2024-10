Basket C/M, NM Corato a Monteroni per voltare pagina

Dimenticare la sconfitta interna contro Mesagne e ripartire per conquistare la seconda vittoria stagionale: questo è il traguardo della Nuova Matteotti Corato, che si prepara ad affrontare la temibile Nuova Pallacanestro Monteroni.

L’inizio di campionato non è stato facile per Monteroni, che dopo la vittoria esterna a Molfetta ha subito due sconfitte consecutive contro Cus Foggia (91-79) e Castellaneta (79-73). La squadra gialloblu, guidata da coach Battistini, si affida al talento del playmaker argentino Bautista Fouce Romani, classe 1997, che sta segnando una media di 26 punti a partita. Al suo fianco ci sono giocatori di esperienza e qualità come la guardia Niccolò Petrucci, 35 anni (10 punti di media a partita), e l’ala grande Stefan Galic, montegrino classe 2002 (10,3 punti a partita).

L’ultimo incontro tra le due squadre a Monteroni risale al 19 novembre 2023, quando Monteroni sconfisse la NMC per 73-63, con 18 punti messi a segno da Ojo.

Il match si terrà domenica 27 ottobre alle ore 18:00 presso il PalaQuarta-Lauretti di Monteroni, con la direzione degli arbitri Conte di San Pietro Vernotico e Solimeo di Lecce.

