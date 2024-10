Basket B2/M Monopoli: esordio vincente per coach Carolillo

La Manelli Basket Monopoli inaugura il campionato con una vittoria convincente, espugnando un gremito Pala Zumbo e infliggendo la prima sconfitta stagionale alla Dinamo Brindisi, fino a quel momento imbattuta. Fondamentale per il successo un secondo tempo straordinario, chiuso con un parziale di 19-41 a favore dei monopolitani, guidati da Formica e compagni.

Nonostante l’assenza per infortunio di Vanni Laquintana, che sarà sottoposto a ulteriori accertamenti nei prossimi giorni, coach Sergio Carolillo esordisce con una prestazione solida. Ben quattro giocatori di Monopoli hanno chiuso in doppia cifra: Preira, Spatti, Milosevic e Calisi.

La partita è iniziata in salita per Monopoli, subito sotto 9-0 nei primi quattro minuti. Il primo canestro ospite è arrivato grazie ad Aguzzoli, aprendo un parziale di 0-8 che ha permesso di riequilibrare il punteggio. Calisi ha impattato sul 11-11, e nonostante un tentativo di fuga dei padroni di casa, Spatti ha riportato i suoi in parità con una tripla decisiva. Il primo quarto si è chiuso con Brindisi in vantaggio per 21-18.

Il secondo quarto è stato equilibrato, con Brindisi che ha tentato di allungare senza successo, fermata da Milosevic e Vitale. All’intervallo lungo, i padroni di casa erano ancora avanti di un punto. Al rientro in campo, Monopoli ha preso in mano la partita con Preira e Aguzzoli, passando in vantaggio. Nonostante un tentativo di rimonta di Brindisi, i monopolitani hanno allungato con Preira e una tripla di Calisi.

Nel terzo quarto, Stonkus ha tentato di riportare Brindisi in partita, ma Monopoli ha reagito con un parziale di 0-11, siglato da Calisi, Milosevic, Vitale e Spatti. L’ultimo quarto ha visto Monopoli mantenere alta la concentrazione, concedendo solo cinque punti agli avversari e chiudendo con un +21 finale.

Nel post-partita, coach Carolillo ha espresso la sua soddisfazione: «Buona la prima. Abbiamo giocato bene nonostante l’assenza di Vanni, che speriamo di recuperare presto. La squadra ha reagito bene alle difficoltà, specialmente dopo l’inizio difficile. La difesa è stata determinante, concedendo solo 58 punti. Siamo soddisfatti e pronti ad andare avanti».

Dinamo Basket Brindisi-Manelli Basket Monopoli 58-79 (21-18; 39-38; 53-63; 58-79)

Dinamo Basket Brindisi: Greco 3, De Luca n.e., Jovanovic 19, Montanile 0, Urbonas n.e., Datuowei 3, Pulli 6, Stonkus 13, Calò 10, Di Ianni 4, Delvecchio 0, Beltadze 0. All.: Cristofaro

Manelli Basket Monopoli: Guarini n.e.; Aguzzoli 9, Laquintana n.e., Carone n.e., Spatti 13, Feruglio n.e., Calisi 9, Preira 16, Vitale 14, Milosevic 13, Formica 5. All.: Carolillo

