Basket B2/M, Lions Bisceglie: ad Avellino il secondo ko stagionale

Seconda sconfitta stagionale in trasferta per i Lions Bisceglie, che non riescono nell’impresa di espugnare il parquet della Scandone Avellino. La squadra nerazzurra di coach Fabio Saputo è rimasta in svantaggio per tutta la partita, pagando caro le percentuali troppo basse sotto canestro. Nonostante un miglior rendimento a rimbalzo, i Lions hanno dovuto cedere il passo agli avversari. Con un po’ più di precisione, il risultato sarebbe potuto essere diverso.

In apertura, Dancetovic ha segnato l’unico vantaggio biscegliese (0-2). La Scandone, con D’Offizi fuori per infortunio, ha preso il controllo della gara: una tripla di Trapani ha fissato il punteggio sul 10-4, mentre Stefanini ha portato i suoi sul +9 (16-7). Sul fronte dei Lions, solo il capitano Marcelo Dip (6 punti nel primo quarto) si è distinto in attacco. Trentini ha accorciato sul 16-13, ma Avellino ha risposto con un parziale di 7-0, allungando il margine fino alla doppia cifra.

Ogni tentativo di rimonta dei biscegliesi è stato vanificato da una scarsa efficacia al tiro, con la parità raggiunta sul 33 grazie a un tiro libero di Okiljevic che ha preceduto un parziale di 11-0 della Scandone negli ultimi minuti del secondo quarto. Bisceglie si è ritrovata a -14 all’inizio del terzo periodo (50-36) e ha continuato a soffrire in attacco. Un canestro di Colombo ha fissato il -10 al termine del terzo quarto. I Lions hanno tentato un ultimo assalto con una tripla di Dancetovic per il -6 (59-53), ma Avellino ha ripreso le redini con Trapani e Pichi, chiudendo la gara con un margine di sicurezza.

Di Camillo è stato il miglior realizzatore dei Lions con un perfetto 3/3 da tre punti, mentre Colombo ha registrato una doppia doppia con 12 punti e 10 rimbalzi. I Lions torneranno in campo sabato 2 novembre al PalaAssi di Trani contro la Dinamo Brindisi (palla a due alle ore 20).

Scandone Avellino-Lions Bisceglie 70-63

Scandone Avellino: Soliani 15, Jaskus 9, Stefanini 15, Zanini 8, Pichi 9, Trapani 11. Iannicelli, Paglia. N.e.: D’Offizi, De Milato, Iacorossi. All.: Sanfilippo.

Lions Bisceglie: Rodriguez 8, El Agbani 1, Dancetovic 5, Trentini 6, Dip 12, Di Camillo 13, Colombo 12, Okiljevic 6, Cavalieri. N.e.: Camporeale, Lamacchia. All.: Saputo.

Arbitri: Serse di Brindisi, Marseglia di Mesagne.

Parziali: 23-16; 44-33; 58-48.

Note: uscito per cinque falli Okiljevic.

Tiri da due: Avellino 17/31, Bisceglie 21/51.

Tiri da tre: Avellino 7/24, Bisceglie 4/10.

Tiri liberi: Avellino 15/25, Bisceglie 9/12.

Rimbalzi: Avellino 33, Bisceglie 36.

Assist: Avellino 10, Bisceglie 9.

