Basket C/M: Clean Up Molfetta soffre, ma espugna Brindisi

Nella quarta giornata della Serie C interregionale, la Clean Up Molfetta ottiene una vittoria sofferta ma preziosa contro un coriaceo Brindisi, imponendosi al PalaMelfi con il punteggio di 78-81. Dopo il primo successo stagionale contro Potenza, il team allenato da Solimini conquista anche la prima vittoria in trasferta, mostrando grande carattere.

Nonostante il vantaggio iniziale di 18 punti prima dell’intervallo, Molfetta subisce la rimonta dei padroni di casa, che riescono a pareggiare sul 64-64 alla fine del terzo quarto. Tuttavia, grazie alla solidità di squadra e alle prestazioni di Infante (26 punti) e Delmas (23 punti e 5 assist), i molfettesi riescono a ribaltare la situazione, portando a casa la seconda vittoria consecutiva.

Da segnalare, nonostante le difficoltà, la determinazione dei giocatori ospiti, che hanno compensato le 24 palle perse contro le sole 5 dei locali. Tra le fila brindisine, Buttiglione si è distinto con 22 punti, ma non è bastato per la vittoria.

La cronaca

Coach Gesmundo schiera dal primo minuto Scarpone, Delmas, Mezzina, Chiriatti e Infante. Molfetta impone subito il ritmo, con una buona circolazione di palla che consente a Delmas e Infante di segnare canestri importanti, chiudendo il primo quarto sull’11-21. Nel secondo periodo, la Clean Up Molfetta continua a dominare, raggiungendo il massimo vantaggio di +18 (13-31).

Tuttavia, una reazione di Brindisi riduce lo svantaggio, portando le squadre negli spogliatoi sul 33-43. Nel terzo quarto, Molfetta tenta di allungare nuovamente, ma Brindisi risponde con energia, impattando il punteggio sul 64-64. Nell’ultimo quarto, nonostante un iniziale vantaggio brindisino, Molfetta ritrova compattezza e, grazie ai canestri di Infante e Delmas, allunga fino al 70-81. Brindisi tenta l’ennesima rimonta, ma la partita si chiude sul 78-81 per gli ospiti.

Le dichiarazioni post-gara

“Vincere a Brindisi non sarà facile per nessuno – ha dichiarato l’allenatore Gesmundo -. Abbiamo gestito la partita per larghi tratti e respinto con solidità i tentativi di rimonta dei padroni di casa. Questo campionato, escluse le big, è molto equilibrato, quindi faccio i complimenti ai ragazzi e allo staff. Continueremo a lavorare, nonostante le limitazioni di orari rispetto ad altre squadre, per migliorare ulteriormente”.

A.S.D. Gaw Agency Brindisi – S.S.D. Clean Up Molfetta 78-81

A.S.D. Gaw Agency Brindisi: Jallow 2, Buttiglione 22, Scivales 6, Jahier 5, Valente 8, Guadalupi 15, Calcagni 8, Kibildis 12. Allenatore: Laghezza.

S.S.D. Clean Up Molfetta: Suraci 4, Scarpone 5, Delmas 23, Chiriatti 3, Sasso 5, Didonna 7, Mongelli 2, Infante 26, Mezzina 6. Allenatore: Gesmundo.

Parziali: 11-21; 33-43; 64-64; 78-81.

Arbitri: De Pascalis (Lecce) e Grossi (Bari).

